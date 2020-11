Bonus mobilità, cosa non sta funzionando nel Click Day

È arrivato il giorno del bonus bici e monopattini, con un click day. E io, come tanti altri italiani, ho tentato di ottenere lo sconto tramite il sito www.bonusmobilita.it. Avevo infatti acquistato una bicicletta poco dopo l'annuncio del governo, per evitare di utilizzare i mezzi pubblici. Già allora l'acquisto non era stato semplice: ero dovuto tornare in negozio dopo una settimana per chiedere la fattura, oltre al semplice scontrino, visto che il governo aveva deciso di renderla necessaria.

Questa mattina il Ministero dell’Ambiente, per evitare di vedere down ben presto il proprio sito, ha organizzato una coda virtuale degli utenti, così che le richieste arrivino scaglionate e non tutte assieme. E nonostante qualche primo minuto in cui il sito non ha funzionato, in effetti non è stato difficile mettersi in coda verso le 9:15. Il sito ha distribuito in modo casuale i posti e così ho scoperto che c’erano 120.898 persone davanti a me. Non male, su Twitter alcuni screenshot mostravano attese superiori ai 600mila utenti. Nonostante qualche pausa, la coda si è aggiornata ogni 30 secondi e in circa tre ore è arrivato il mio turno.