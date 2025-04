ChatGPT è l'app più scaricata al mondo: 46 milioni di download a marzo

ChatGpt è l’app più scaricata al mondo. Il chatbot basato sull’intelligenza artificiale nel mese di marzo ha superato il record di 46 milioni di nuove installazioni su piattaforme mobili, combinando iPhone e Android. Il picco di download permette allo sviluppatore OpenAI di raggiungere la vetta delle applicazioni di maggior successo, escludendo però i videogame. Per ChatGpt, si tratta di una crescita del 28% rispetto al mese precedente: nello specifico, sono 13 milioni i nuovi download su iPhone e 33 milioni su Android. Il totale combinato vede il chatbot superare per arrotondamento Instagram (poco meno di 46 milioni) e TikTok (45 milioni).

Superato Instagram

Il record raggiunto da ChatGpt permette quindi al chatbot di superare anche Instagram, anche se per poco, nella classifica dei due mercati digitali combinati. "Se si confronta il primo trimestre del 2025 con il primo trimestre del 2024, l'aumento dei download è del 148%" spiegano da Appfigures. "ChatGpt sta diventando quello che Google era negli anni 2000, al punto che molti si riferiscono all'IA non in generale ma con in mente proprio il software di OpenAI" ha affermato il fondatore e ad di Appfigures, Ariel Michaeli, al sito Techcrunch.