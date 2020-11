1/11 ©LaPresse

Nuovi aiuti in arrivo per partite Iva e artigiani. Il governo ha promesso nuovi sostegni alle imprese, ma l'ipotesi allo studio mirerebbe non a un'erogazione "a pioggia", ma in misura variabile a seconda delle restrizioni che si troveranno ad affrontare

Superbonus 110%, il Decreto Requisiti pubblicato in Gazzetta ufficiale