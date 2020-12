Risulta ancora ferma a giugno la cessione del credito prevista dal bonus affitto. L’Agenzia delle Entrate non ha infatti ancora recepito, nel suo programma telematico, le novità in materia di credito d’imposta sui canoni di locazione e affitto d’azienda. È dunque ancora bloccata la procedura che consente di optare per la cessione del credito d’imposta per i canoni dovuti da luglio a dicembre 2020