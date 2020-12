Tasse, come calcolare e pagare la "super Imu"

1/12 ©Ansa

Per il 2020 le aliquote di Imu e Tasi, accorpate nella "super Imu", possono essere diverse da quelle del 2019. Se per gli anni precedenti bastava versare in due rate uguali, se non c'erano differenze nel patrimonio immobiliare o l'utilizzo dei beni, quest'anno non sarà così

Tassa patrimoniale, il significato