12/13 ©Fotogramma

"Sono importanti sia la proroga al 2022 del superbonus al 110 per cento sia quella a tutto il 2021 degli altri incentivi per interventi sugli immobili, come il bonus facciate del 90 per cento, le detrazioni al 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie e quelle rafforzate per il risparmio energetico", afferma il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa