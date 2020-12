Covid, un'infermiera dello Spallanzani la prima vaccinata in Italia

Tutto pronto all'Istituto Malattie Infettive di Roma per l'avvio della vaccinazione in programma il 27 dicembre

Sarà un'infermiera dell'Istituto Spallanzani la prima persona a ricevere il vaccino anti Covid in Italia. E' quanto si apprende da fonti dell'ospedale e della Regione Lazio. Tutto pronto all'istituto Spallanzani di Roma per l'avvio della vaccinazione in programma il 27 dicembre, 'Vaccine Day' europeo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA DIRETTA A ROMA)

Ieri l'Agenzia Europea del Farmaco ha annunciato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid, sviluppato da Pfizer-BioNTech. Dopo l'approvazione dell'Ema, la Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio del vaccino. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La nota dello Spallanzani

"La Direzione dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani comunica che nella giornata di domenica 27 dicembre, giornata del V-Day, saranno

somministrati i primi cinque vaccini anti-COVID a altrettanti dipendenti dell'Istituto e precisamente: una infermiera, un operatore socio sanitario (OSS), una ricercatrice e due medici", si legge in una nota della Direzione dell'INMI Lazzaro Spallanzani.

Il 'Vaccine Day'

Il 'Vaccine Day' sarà lo stesso in tutta Europa, come aveva richiesto già Ursula von der Leyen alla commissione Ue. La campagna di vaccinazione partirà con le prime 1.833.975 dosi distribuite da Pfizer e inviate alle Regioni, come ha annunciato l'ufficio del commissario Domenico Arcuri. In seguito verrà avviata la prima sessione della vaccinazione di massa, destinata alle categorie che il Governo e il Parlamento hanno stabilito essere prioritarie.

La campagna vaccinale in Italia

Nel corso di un'intervista a Sky TG24, Franco Locatelli, il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ha parlato della campagna vaccinale contro il coronavirus definendola “la più grande nella storia dell’umanità"." Si sta facendo il massimo - ha detto Locatelli -. C’è un grande lavoro preparatorio che dura ormai da settimane. Si stanno analizzando tutti i dettagli per rendere la campagna vaccinale un successo. La campagna vaccinale vera e propria inizierà il 30 di dicembre o al massimo ai primi giorni di gennaio di 2021”.