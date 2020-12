Covid, Locatelli a Sky TG24: “Mutazione virus non incide sui vaccini”

Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css ) ha spiegato che i dati a disposizione indicano che la variante “inglese” di Sars-CoV-2, pur essendo più contagiosa, non sembra avere un maggior potere patogeno

Nel corso di un'intervista a Sky TG24, Franco Locatelli, il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) ha parlato della variante “inglese” del coronavirus Sars-CoV-2. “Tutti i virus vanno incontro a mutazioni. Dai dati che emergono, la nuova variante, scoperta a settembre nell’area di Londra, sembra avere maggiore capacità di diffusione, in ragione di una mutazione nella parte della proteina Spike che si lega al recettore presente nelle cellule umane. Non sembra però avere un maggior potere patogeno. Per quanto riguarda i vaccini, è improbabile che la mutazione del virus vada a incidere sulla loro efficacia”, ha spiegato l’esperto.