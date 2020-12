Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sarà possibile presso il laboratorio mobile collocato in piazza Pio XII, in un'iniziativa promossa da Aisf (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) e Simit (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) con il patrocinio dell'Associazione pazienti "EpaC Onlus"

Torna nel Lazio un evento itinerante con test sierologico congiunto Covid 19-epatite C, l'ultima tappa verso lo screening nazionale gratuito di 17 milioni di cittadini che servirà ad eradicare l'Epatite C entro il 2030 in Italia. Oggi e domani, dalle 9 alle 12, ci si potrà sottoporre gratuitamente al test sierologico congiunto che rivela l'eventuale positività al Covid-19 e al virus dell'epatite C presso il laboratorio mobile collocato in piazza Pio XII, a Roma, in un'iniziativa promossa da Aisf (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) e Simit (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) con il patrocinio dell'Associazione pazienti "EpaC Onlus", nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale delle Epatiti. I fondi per realizzare il programma nazionale di screening sono finalmente una realtà evidenziano gli esperti: 71,5 milioni di euro per strutturare la campagna sono stati infatti resi disponibili di recente dal Decreto Attuativo ex-post Decreto "Milleproroghe", firmato dal Ministro della Salute. Nell'ambulatorio mobile si procederà ad effettuare gratuitamente i test sierologici: il risultato sarà fornito direttamente in loco e in forma anonima, entro 30 minuti.