Covid, gli effetti della variante inglese: lunghe code camion a Dover

3/15 ©Ansa

È caos nel porto più trafficato della Gran Bretagna, a Dover, dove decine di tir son fermi dopo il blocco. Lunghissime code di camion si sono formate sia in Gran Bretagna che in Francia che, oltre a vietare i viaggi in aereo, ha interrotto per 48 ore anche il trasporto merci tra le due sponde della Manica, sia via mare che via treno

