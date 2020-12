Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 22 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.318 nuovi positivi, contro i 10.872 di ieri. Ma aumentano i test effettuati: 166.205 contro 87.889. La percentuale di positivi scende all'8,01% (ieri 12,37%), 2.687 i pazienti in terapia intensiva, 44 in meno

Nelle ultime 24 ore sono stati 13.318 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 10.872. Aumentano i tamponi effettuati: 166.205 contro gli 87.889 di ieri. La percentuale di positivi scende all'8,01% (ieri 12,37%). Sono 628 i morti, 2.687 i pazienti in terapia intensiva, 44 in meno. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 22 dicembre (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - GRAFICHE).