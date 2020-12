Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 21 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono stati 10.872 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 15.104 . Diminuiscono molto i tamponi effettuati: 87.889 contro i 137.420 di ieri. La percentuale di positivi cresce al 12,37% (ieri 10,99%). Sono 415 i morti, 12 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 dicembre ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE - GRAFICHE ). I nuovi casi sono sparsi in tutte le Regioni: in testa il Veneto con 2.583, poi l'Emilia-Romagna con 1.594, il Lazio con 1.205 e la Lombardia con 950. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.731, con 161 nuovi ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, guariti e tamponi

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.964.054. Le vittime in totale sono 69.214, con 415 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 352). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 19.632, per un totale di 1.281.258. I ricoverati con sintomi sono 25.145 (-13). Sono invece 585.706 le persone in isolamento domiciliare (-9.153). I tamponi sono in tutto 25.217.014, in aumento di 87.889 rispetto al 20 dicembre. I casi testati sono finora 14.331.832, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati è stato sottratto 1 caso dei giorni precedenti in quanto duplicato. La Regione Campania comunica di non poter fornire ad oggi i dati sugli ingressi delle T.I.. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi Covid-19.