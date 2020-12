1/11 ©Ansa

Lunedì è scattato lo stop agli spostamenti fra regioni, ma fino al 24 dicembre, cioè fino a quando non inizierà il lockdown nazionale, la maggior parte dell’Italia si trova in zona gialla (tranne l’Abruzzo e la Campania). Ciò significa che ancora per due giorni - 22 e 23 dicembre - i ristoranti potranno stare aperti per pranzo e i negozi potranno continuare a lavorare. Ecco tutto quello che si può ancora fare prima dell’entrata in vigore delle nuove misure anti-contagio pensate per le feste natalizie

