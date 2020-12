Gli italiani, in vista del lockdown “ibrido”, tra rosso e arancione, che durerà fino alla Befana si sono riversati nelle strade per le compere che in tempi normali venivano distribuite nell'arco di parecchi giorni. Fiume di gente in via del Corso a Roma e al Vomero a Napoli. A Milano code davanti a molti negozi. In tanti anche a Torino, Pescara e Padova