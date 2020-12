Secondo il bollettino del ministero della Salute del 21 dicembre, si registrano 10.872 nuovi casi su 87.889 tamponi. La percentuale di positivi sale al 12,37% (ieri 10,99%). Sono 415 i morti in 24 ore. Sono 12 i pazienti in meno in terapia intensiva. Un saldo quasi vicino allo zero dopo diversi giorni di cali consistenti. I ricoverati con sintomi sono 25.145. Sono 13 in meno nel saldo complessivo