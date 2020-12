Nuova variante Covid, segnalato un caso a Loreto senza contatti con Uk

A Loreto, in provincia di Ancona, è stato un riscontrato un caso della cosiddetta “variante inglese” del Covid-19. Come reso noto dal Corriere Adriatico, all’interno del Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona è stata individuata una sequenza parziale in una persona che non ha avuto contatti diretti con la Gran Bretagna e che nei giorni scorsi si è sottoposta a tampone molecolare perché aveva un forte raffreddore. Attualmente è in isolamento con la famiglia. “Nel frattempo abbiamo approfondito gli aggiornamenti e ora sappiamo che si tratta della variante inglese”, spiega Stefano Menzo, il direttore del Laboratorio.