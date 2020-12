Covid, scoperta in Sudafrica una nuova variante di Sars-CoV-2

Le caratteristiche della variante sudafricana

approfondimento

Come spiegano gli esperti che l’hanno analizzata, la variante sudafricana del coronavirus non è uguale a quella inglese e presenta delle caratteristiche uniche. Il suo tratto distintivo sono otto mutazioni della proteina Spike, utilizzata dall’agente virale per legare il recettore ACE2 sulle cellule del corpo umano e penetrare al loro interno. Tre di queste mutazioni riguardano il dominio di legame della proteina Spike (RBD) al recettore (K417N, E484K e N501Y). Potrebbe essere a causa di queste variazioni che la variante sudafricana di Sars-CoV-2 sembra diffondersi con una velocità maggiore rispetto alla forma più comune del virus. Questo potrebbe essere un punto in comune con la variante inglese, con la quale condivide la mutazione N501Y.



Gli studi dell’Africa CDC

In base a quanto emerge dall’analisi dei dati genomici, sembra che la variante Sudafricana potrebbe essere non solo più rapida a diffondersi, ma anche associata a una carica virale più alta rispetto alle altre già note. L’Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) spiega che al momento sono in corso ulteriori ricerche per valutare la gravità delle malattie causate dal virus e l’impatto delle mutazioni sulle prestazioni dei metodi diagnostici molecolari e sierologici e sul rischio di mancata copertura del vaccino. Per supportare una risposta efficace in Africa, l’Agenzia ha tenuto una riunione di emergenza con l’Africa Task Force for Coronavirus (AFTCOR) e la rete per la sorveglianza genomica in Sudafrica. Come riportato da Al Jazeera, Israele, Turchia, Germania, Arabia Saudita e Svizzera hanno interrotto i collegamenti aerei col Sudafrica.