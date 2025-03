Chewing gum, allarme microplastiche: migliaia di particelle rilasciate

La ricerca

La ricerca ha evidenziato che "una singola gomma da 1 grammo può rilasciare in media 100 frammenti di plastica microscopica, con alcuni casi in cui si superano i 600 pezzi". Per condurre l'esperimento i ricercatori hanno preso in esame 10 marchi per ognuno dei quali hanno masticato 7 gomme. Secondo lo studio, la maggior parte delle gomme da masticare da supermercato è classificata come gomma sintetica, che contiene polimeri a base di petrolio per ottenere la consistenza gommosa. "Tuttavia, la confezione non elenca la plastica come ingrediente, spesso utilizzando il termine 'a base di gomma'", sottolinea Sanjay Mohanty, prima firmataria della ricerca. "Non voglio allarmare le persone", precisa, ma "nessuno dice quali sono gli ingredienti" delle gomme da masticare.