Trump vede Rutte: "La guerra in Ucraina ha un costo enorme per tutti"

Trump, la Nato e le parole di Putin

"La Nato è diventata molto più forte con le mie azioni", ha sottolineato ancora il presidente americano dallo Studio Ovale, confermando di aver ricevuto notizie circa il fatto che "le cose stanno andando bene in Russia" e che ci sono state "discussioni molto serie con Putin e altri". "Sappiamo dove siamo con l'Ucraina, speriamo che facciano la cosa giusta", ha aggiunto il tycoon riferendosi a Mosca. Da Vladimir Putin, che ha parlato di tregua che porti però "ad una pace duratura" è arrivata "una dichiarazione molto promettente, ma non completa", ha commentato poi Trump dicendosi pronto a parlare con lo stesso presidente russo per garantire il cessate il fuoco. Trump, quindi, ha ribadito aa Rutte che "i Paesi della Nato pagano troppo poco" per la difesa, rivendicando di aver "reso l'Alleanza più forte" dopo aver minacciato di "ritirarsi" se i Paesi partner non avessero investito di più. In tutto questo Rutte ha voluto ringraziare Trump proprio per il ruolo nei negoziati sulla pace in Ucraina che sta assumendo il Paese americano. "Voglio davvero complimentarmi", ha detto il segretario della Nato.

L'annessione alla Groenlandia

Trump ha affrontato anche altri temi, e si è detto sicuro che gli Stati Uniti annetteranno la Groenlandia. "Penso che accadrà", ha detto il presidente americano.