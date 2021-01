1/9 ©Fotogramma

C'è attesa per il pagamento, in arrivo entro gennaio 2021, del Reddito di emergenza per chi ha ricevuto solo un accredito fra novembre e dicembre. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle tempistiche per ricevere il contributo economico introdotto per far fronte a questo periodo emergenziale causato dalla pandemia di Covid-19

COME OTTENERE IL REDDITO DI EMERGENZA