In Abruzzo sono 113 i nuovi casi accertati il 19 gennaio su 2.842 tamponi: è risultato positivo il 3,98% dei campioni, valore più basso dall'inizio dell'anno. La percentuale scende al 2,7% se si considerano anche i test antigenici, che sono stati 1.306 in più. Si registrano 9 decessi recenti, con il bilancio delle vittime che sale a 1.342. Gli attualmente positivi sono 336 in meno e scendono a 11.046: 443 pazienti (-11) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 44 (+1, con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva