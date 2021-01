La percentuale è in calo rispetto a ieri (5,56%), e dal 15 gennaio risulta nettamente più bassa delle settimane precedenti perché nel totale dei test effettuati (oggi 254.070) vengono conteggiati anche i rapidi antigenici. I casi rilevati in 24 ore sono 10.497, 603 le vittime. In calo terapie intensive e ricoveri