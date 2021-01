Covid, il calendario della campagna vaccinale in Italia: le 4 fasi

Il piano strategico per la vaccinazione anti-Sars-CoV-2



Secondo il piano strategico per la vaccinazione anti-Sars-CoV-2, elaborato dal Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, saranno quattro le fasi che scandiranno la campagna vaccinale 2021.

Durante la prima fase, già iniziata, saranno vaccinati il personale medico, anziani e dipendenti delle Rsa e gli over 80. A seguire, come indicato nel piano strategico, sarà il turno delle persone di età compresa tra 60 e 79 anni (oltre 13 milioni) e degli italiani affetti da almeno una malattia cronica (oltre 7 milioni). E poi, il vaccino sarà somministrato a tutti gli altri con priorità al personale scolastico, alle forze dell'ordine e al personale delle carceri e dei luoghi di comunità. Nel corso dell'epidemia, come precisato nel documento dal Ministero della Salute, "si potrà attuare una strategia di tipo adattativo, qualora venissero identificate particolari categorie a rischio o gruppi di popolazione in grado di sostenere la trasmissione dell'infezione nella comunità, o nel caso in cui si sviluppassero focolai epidemici rilevanti in specifiche aree del Paese, destinando eventuali scorte di vaccino a strategie vaccinali di tipo "reattivo".



Le diverse fasi della campagna nazionale di vaccinazione



Ecco, nel dettaglio, il calendario e le diverse fasi della campagna nazionale di vaccinazione:

• Fase 1: nella prima fase (in corso) che durerà indicativamente fino a marzo 2021, potranno accedere alla somministrazione gli operatori sanitari e sociosanitari (1,4 milioni), i residenti e il personale dei presidi residenziali per anziani (570 mila) e gli anziani con oltre 80 anni di età (4,4 milioni)

• Fase 2: nel secondo step (da aprile a giugno 2021) il vaccino anti-Covid sarà somministrato alle persone di età compresa tra 60 e 79 anni (13,4 milioni), agli italiani affetti da almeno una malattia cronica o con immunodeficienza, ai gruppi sociodemografici a rischio significativamente più elevato di malattia grave o morte, e agli insegnati e al personale scolastico ad altra priorità.

• Fase 3: nella terza fase che durerà indicativamente da luglio a settembre 2021, potranno accedere al vaccino il personale scolastico rimanente, i lavoratori dei servizi essenziali considerati a rischio, il personale di carceri e luoghi di comunità e le persone con patologie di moderata gravità di ogni fascia d'età.

• Fase 4: nell'ultima fase che probabilmente prenderà il via da ottobre 2021 (fino a dicembre) si procederà con la somministrazione del vaccino a tutta la popolazione (con età superiore ai 16 anni) che non ne avrà avuto ancora accesso.