Vaccini Covid, Pfizer ritarda ancora la consegna delle dosi. IL PUNTO

Dall'azienda farmaceutica arriva una nuova frenata unilaterale nella consegna dei vaccini destinati all'Italia: ieri ne sono state consegnate 103mila dosi delle 397mila previste per questa settimana, dopo il taglio di 165mila deciso venerdì. Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri parla di "ulteriore incredibile ritardo". Convocata per oggi una riunione con le Regioni, i ministri Speranza e Boccia. Tra le ipotesi una sorta di solidarietà tra le regioni in base alle necessità