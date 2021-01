Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 19 gennaio

I tamponi effettuati sono in totale 254.070, compresi i test rapidi. La percentuale dei positivi è al 4,1%, ma il dato è influenzato dal conteggio dei tamponi antigienici che si sommano a quelli molecolari. Le vittime sono in totale 83.157, mentre le terapie intensive sono 2.487 (-57), con 176 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 2.400.598

Sono 10.497 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 8.824 ), a fronte di 254.070 tamponi giornalieri effettuati (ieri 158.674), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,1% (ieri 5,56%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 19 gennaio sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 603 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 2.487 (-57), con 176 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.400.598. Le vittime in totale sono 83.157, con 603 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 377). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 21.428, per un totale di 1.781.917. I ricoverati con sintomi sono 22.699 (-185). Sono invece 510.338 le persone in isolamento domiciliare (-11.293). I tamponi sono in totale 29.619.436, in aumento di 254.070 rispetto al 18 gennaio. I casi testati sono finora 16.009.790 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

A partire dal 15.01.2021 la trasmissione dati rispetta quanto disposto dalla Circolare Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing n.705 del 08.01.2021. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19.