Ghostbusters - Legacy: Dan Aykroyd annuncia nuovi sequel

Sono trascorsi 36 anni dall’uscita di “Ghostbusters”, film cult entrato nella storia del cinema e in grado di incassare oltre 295 milioni di dollari. Nel 2021, posticipato a causa dell’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), arriverà l’atteso sequel “Ghostbusters: Afterlife” ma senza Harold Ramis, scomparso nel 2014. Un’assenza pesante come ha ricordato Dan Aykroyd e per questo l’attore e il personaggio da lui interpretato non verranno dimenticati. L’attore e musicista ne ha parlato a EW dove ha spiegato anche delle novità sulla legacy dedicata a Ghostbusters: “Ritornare sul set con lo stesso cast ma senza Harold Ramis ha rappresentato una vera sfida per tutti, un adattamento davvero drastico. Sarà molto ben rappresentato nel nuovo film, posso dirlo. È molto onorato”.

La possibilità di nuovi sequel e la reunion del cast

Dan Aykroyd ha poi parlato del franchise che ora è nelle mani di Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, regista del primo Ghostbusters e del suo sequel. “Jason passerà il DNA dei primi due film direttamente ad una nuova generazione. È molto divertente vedere questi fantastici giovani attori che imbracciano la vecchia Cadillac e hanno l’attrezzatura in mano. La storia che si sviluppa è spaventosa, divertente… è una storia sincera, di cuore. E alimenta la possibilità di ulteriori sequel con questo gruppo e con altri che vorranno unirsi”, ha spiegato l’attore. Ha poi parlato di quanto il franchise abbia influenzato la società: "Tutti possono essere Ghostbuster, basta iniziare a studiare scienza e fisica. Ogni contea degli Stati Uniti ha una società paranormale e non penso che Ghostbusters fosse vero. Nessuno allora sapeva che cos'era l’ectoplasma. Abbiamo introdotto quel termine a milioni di persone in tutto il mondo”. Il 15 giugno Josh Gad ha ospitato l’intero cast di “Ghostbusters” nel suo format “Reunites Apart”. A 36 anni dall’uscita al cinema, la reunion ha visto la partecipazione di Bill Murray, Dan Aykroyd, Ivan Reitman e suo figlio Jason. Agli acchiappafantasmi si sono aggiunti inoltre Annie Potts e Sigourney Weaver.

Tutto quello che si conosce del nuovo film sui Ghostbusters

C’è grande attesa per “Ghostbusters Legacy”, film che riprenderà la storia degli acchiappafantasmi. Previsto per luglio 2020, l’uscita del film è slittata al 5 marzo 2021. Scritto da Gil Kenan ma nato da un’idea di Jason Reitman, tutto è nato da un’idea del regista che ha immaginato una ragazzina con indosso uno zaino protonico. La storia nasce da questa “visione” e poi si è sviluppata negli anni. Una madre single (Carrie Coon) si prende cura dei suoi figli in una piccola cittadina degli Stati Uniti. I ragazzi sono interpretati da Finn Wolfhard (Stranger Things) e Mckenna Grace. Fa parte del cast anche Paul Rudd, che sarà un maestro di una scuola estiva frequentata dai due giovanissimi. È però al tempo stesso un sismologo particolarmente incuriosito dagli eventi sismici che si verificano nell’area di continuo. Il regista Jason Reitman ha poi precisato: “Non sapete quale legame abbiano con i personaggi originali. Ed è qualcosa che non sanno neanche loro, ancora”. Nel trailer del film è possibile rivedere la storica Cadillac del team, abbandonata in un fienile.