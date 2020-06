Ghostbusters, la reunion del cast. VIDEO

Nel corso della quarantena dovuta al coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), molti appassionati di cinema hanno avuto la possibilità di seguire con grande attenzione le reunion messe in atto da Josh Gad. L’attore ha avuto modo di chiacchierare in videochat con gli attori de “Il Signore degli Anelli”, “Goonies” e “Ritorno al futuro”. Il tutto con un chiaro scopo benefico. Tanti gli aneddoti raccontati, il tutto in un clima gioviale, dimostrando come in alcuni casi i gruppi d’attori e registi restino inevitabilmente legati per la vita. Lo dimostra ad esempio il tatuaggio che gli ex avventurieri della Terra di Mezzo condividono.

Il programma di Josh Gad si chiama “Reunites Apart” e ogni episodio è disponibile su YouTube. C’è grande attesa tra i fan per il prossimo appuntamento, fissato per lunedì 15 giugno. Ben 36 anni dopo l’uscita al cinema, ecco ritrovarsi gran parte del cast di “Ghostbusters”, film cult diretto da Ivan Reitman, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e il compianto Harold Ramis.

Stando al trailer diffuso, a prendere parte a questa reunion saranno di certo lo storico regista e suo figlio Jason Reitman. Agli acchiappafantasmi si aggiungeranno inoltre Annie Potts e Sigourney Weaver. Josh Gad ci ha però abituati a grandi ospiti a sorpresa. Non resta che attendere.