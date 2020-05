The Goonies 2, l'annuncio dello sceneggiatore Adam F. Goldberg

Un film che ha segnato un decennio entrando di diritto nella storia del cinema, stiamo ovviamente parlando de “I Goonies”, una delle pellicole più famose di sempre. Se negli anni anni molti fan hanno sperato nell’arrivo di un sequel, ora il desiderio potrebbe diventare realtà. Lo sceneggiatore Adam F. Goldberg ha pubblicato la foto dello script conquistando i media di tutto il mondo, scopriamo insieme cosa è accaduto.

I Goonies: Adam F. Goldberg annuncia il sequel

Poche ore fa Adam F. Goldberg ha lasciato il pubblico a bocca aperta condividendo lo scatto dello script del sequel, questo il titolo provvisorio “The Goonies 2: Never Say Die”. Lo sceneggiatore ha raccontato di aver lavorato segretamente al progetto per ben nove anni con lo scopo di presentarlo a Richard Donner, incontro poi rimandato a causa dell’emergenza legata al Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Adam F. Goldberg ha definito lo script il suo capolavoro assicurando che il sequel verrà realizzato una volta tornati alla vita, queste le sue parole: “Sfido Josh Gad come il più grande fan de ‘I Goonies’. Nel corso degli ultimi nove anni ho segretamente scritto la seconda parte per divertimento. È il mio capolavoro. Avevo in programma anche un importante meeting con Richard Donner, poi cancellato a causa del lockdown! Il sequel si farà non appena torneremo alla vita. Ve lo prometto!!!”.

Il tweet ha subito fatto il giro del mondo conquistando i principali media internazionali e contando al momento più di 280 retweet e oltre 2.000 like.