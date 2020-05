Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie su contagi. DIRETTA

I presidenti di Regione spingono per ripartire ma il premier Conte attende il nuovo report di Colao. I casi totali di contagio in Italia sono saliti a 213.013 (+ 1.075 rispetto a lunedì), quello dei deceduti a 29.315 (+236 in un giorno). Il totale dei guariti è arrivato a 85.231 (aumento di 2.352 casi), i malati attuali sono 98.467 (Tutti i dati). Ancora tensioni sui fondi per la famiglia, per la sanità, sul reddito di emergenza e anche sulla regolarizzazione dei migranti in nero. Riunione Conte-sindacati: “Avremo brusca caduta Pil, rimbocchiamoci le maniche”.

Le ultime notizie:

Nel decreto maggio la ministra del Lavoro Catalfo proporrà la possibilità per i contratti collettivi aziendali e territoriali di prevedere una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.

La App Immuni per il contact tracing dovrebbe essere pronta per la fine di maggio. Così il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri in audizione alla Commissione Trasporti e telecomunicazioni.

Trump sollecita la riapertura del Paese anche se il bilancio delle vittime di coronavirus sarà più pesante. Il presidente conferma che la task force anti-coronavirus sarà sostituita forse da un gruppo diverso ma assicura che Anthony Fauci e Deborah Birx continueranno a essere consultati. Negli Stati Uniti oltre 71mila morti, +130% in 24 ore. Oltre 1,2 mln di contagi.

E' scontro sui poteri della Bce dopo che l'Alta Corte tedesca ha accolto in parte i ricorsi contro l'acquisto di bond da parte dell'istituto centrale avvenuti dal 2015 nell'ambito del Quantitative Easing.

