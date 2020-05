Alitalia, accordo per cassa integrazione per 6.622 dipendenti

È stato raggiunto l’accordo tra Alitalia e i sindacati sulla nuova cassa integrazione fino al 31 ottobre. Una nota del ministero del Lavoro spiega che l’intesa riguarda 6.622 lavoratori.

La nota del ministero del Lavoro

“Si è chiuso oggi, positivamente, al ministero del Lavoro alla presenza del sottosegretario Francesca Puglisi, il confronto tra azienda e sindacati per proseguire l'utilizzo della cassa integrazione da parte di Alitalia", si legge nel documento. Poi si spiega che l'accordo consente di utilizzare la cassa integrazione per 6.622 lavoratori fino alla fine di ottobre 2020, a rotazione. In dettaglio 3.339 lavoratori appartengono al personale di volo e 3.283 a quello di terra.