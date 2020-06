Ghostbusters, la reunion del cast. VIDEO integrale

Nuovo appuntamento col passato sul canale di Josh Gad, che ha organizzato un’altra esilarante reunion virtuale. Una videochat a scopo benefico come quelle per “Goonies”, “Il Signore degli Anelli” e “Ritorno al futuro”. Stavolta è toccato al cast di “Ghostbusters” prendere parte al programma YouTube “Reunited Apart”.

Un faccia a faccia con i protagonisti di allora, a ben 36 anni dal debutto al cinema. Un compleanno festeggiato con i seguenti protagonisti:

Dan Aykroyd: Ray Stantz

Bill Murray: Peter Venkman

Ernie Hudson: Winston Zeddemore

Annie Potts: Janine Melnitz

Sigourney Weaver: Dana Barrett

Ivan Reitman: regista

Presente anche Jason Reitman, figlio del regista. Questi è impegnato nella realizzazione di un nuovo sequel dal titolo “Ghostbusters: Legacy”, in programma per il 5 marzo 2021. Un appuntamento esilarante, che ha portato alla luce svariati aneddoti sulla lavorazione del film. Sigourney Weaver ha spiegato ad esempio come Bill Murray l’abbia aiutata molto a ottenere un effetto comico per la famosa scena del frigo.

Al tempo Jason Reitman era soltanto un bambino e ha spiegato com’era per lui muoversi su quel set. Impossibile non lasciare andare la memoria al ricordo di Harold Remis, interprete di Egon Spegler, deceduto prematuramente nel 2014. Reitman ha detto di lui: “Mi manca molto e quando penso a lui lo faccio come a un fratello. Abbiamo lavorato 5 volte insieme. Manca davvero a tutti”.