Non è stata diffusa alcuna data d’uscita per il secondo film, ispirato a “Il caso della dama sinistra” di Nancy Springer Condividi:

Nuovo progetto all’orizzonte per Millie Bobby Brown. Netflix ha infatti confermato la produzione di “Enola Holmes 2”, visibile anche su Sky Q e NOW. È stato dunque confermato l’avvio del franchise basato sui romanzi di Nancy Springer, particolarmente voluto dalla giovane attrice, produttrice della prima pellicola (così come della seconda).

approfondimento I migliori film da vedere a maggio La nota piattaforma di streaming ha confermato il tutto attraverso i propri canali social. La lavorazione ha avuto inizio e nel cast troveranno conferma sia Enola Holmes, ovviamente, che suo fratello Sherlock Holmes, interpretati rispettivamente da Millie Bobby Brown e Henry Cavill. Nessun accenno, per il momento, a Sam Claflin, calatosi nei panni di Mycroft nel primo capitolo. Tornerà Harry Bradbeer alla regia, così come Jack Thorne alla sceneggiatura. Il primo film ha convinto sia le case di produzione che il pubblico. Per questo motivo non pare esserci intenzione di rivoluzione il gruppo di lavoro.