Henry Cavill esce allo scoperto: la nuova fidanzata è Natalie Viscuso?

Henry Cavill ha commentato così, mentre sorride, guardando fiero l’innamorata: “Questo sono io, abbastanza tranquillo e fiducioso, prima che il mio bellissimo e brillante amore Natalie, mi distrugga a scacchi”. Mentre lei replica subito in questo modo, rimanendo del tutto concentrata sul gioco, intenta a batterlo: “Sto solo insegnando al mio caro Henry come giocare a scacchi…o…forse mi sta lasciando vincere?”

La foto, poi condivisa dal Daily Mail , mostra i due sereni e sorridenti, in abiti casual e mascherine per proteggersi dalla pandemia di Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Questo annuncio, da interpretare come ufficiale, arriva a pochi giorni da una paparazzata della coppia, mano nella mano a Londra. Henry Cavill e Natalie Viscuso sono stati infatti fotografati durante una passeggiata al parco con Kal, il bellissimo American Akita che Cavill con manca mai di postare sui social in dolci e divertenti scatti.

Chi è Natalie Viscuso

Natalie Viscuso, è una giovane donna dalla bellezza acqua e sapone. Originaria del New Mexico, poi trasferitasi ancora adolescente in California, oggi ha 31 anni e un’importante qualifica come vicepresidente della sezione TV e Digital del famoso studio cinematografico “Legendary Entertainment”.

Già apparsa in Tv, è stata protagonista di un episodio di “My Super Sweet 16”, lo show di MTV dedicato alle feste da record. Nella prima stagione della serie, andata in onda nel 2005, Natalie festeggiava i suoi 16 anni con un party incredibile. Dopo l’esperienza, la ragazza è cresciuta e si è laureata alla University of Southern California.

Da Legendary Entertainment riesce però a dare il meglio di sé. La casa di produzione, dove lei ed Henry si sono conosciuti, è nota per aver dato vita ad alcuni tra i film più celebri e apprezzati degli ultimi anni. Tra questi “Enola Holmes”, il lungometraggio dedicato alle avventure della sorella del più famoso detective. La protagonista, impersonata dalla frizzante Millie Bobbie Brown, recita proprio al fianco e di Cavill che veste i panni del fratello Sherlock.

Come si vede dai social network, anche Natalie Viscuso, come Henry, è amante degli animali. Ha uno splendido Bulldog francese chiamato Meat.