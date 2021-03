The Witcher 2, annunciato il cast della serie tv

Continuano le riprese della seconda stagione di “The Witcher”, la serie Netflix visibile anche su Sky Q che vede come protagonista Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia. Ispirata ai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, la prima parte dell’opera ha ottenuto un buon successo grazie anche alla celebre saga di videogiochi che ha appassionato i gamer di tutto il mondo.

L’inizio delle riprese era fissato per la fine di febbraio 2020 ma a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) i lavori hanno subito dei ritardi; la produzione conta però di far uscire i nuovi episodi per la metà del 2021. La seconda parte di “The Witcher” sarà composta da otto episodi diretti da: Stephen Surjik, Ed Bazalgette e Geeta V. Patel.