The Witcher prima pagina dello script: come inizia la seconda stagione

I fan di “ The Witcher ” attendono con ansia la seconda stagione che, a causa dell’emergenza coronavirus, non approderà su Netflix tanto in fretta. Dal primo grande stop alla ripresa dei lavori sul set, fino all’infortunio di Henry Cavill . Per ingannare l’attesa l’account ufficiale Twitter dello show ha lanciato i sei giorni del Witchmas .

The Witcher 2, cosa sappiamo

approfondimento

La produzione di “The Witcher 2” ha subito un nuovo stop lo scorso 7 novembre, a causa di quattro membri della troupe risultati positivi al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Di recente invece Henry Cavill si è infortunato durante gli allenamenti per una scena. I lavori non sono stati interrotti, concentrandosi su altri personaggi. L’attore gioverà di certo dalla pausa natalizia, durante la quale potrà riprendersi del tutto.

Ecco la sinossi della seconda stagione. Geralt è convinto che Yennefer sia morta durante la battaglia di Sodden. Prende dunque con sé la principessa Cirilla, da questo momento in poi nota come Ciri, conducendola nel luogo più sicuro che conosce. Si tratta di Kaer Morhen, dove lui stesso è cresciuto e si è allenato per diventare un witcher. Sarà questa la via per la giovane, che dovrà riuscire a gestire il grande potere che porta dentro di sé. All’esterno delle mura, intanto, si scatena la guerra tra tutte le creature, uomini, elfi e demoni, per il controllo del Continente.