The Witcher 2, Henry Cavill infortunato sul set: riprese sospese

La produzione della seconda stagione di “The Witcher” sarebbe stata brevemente interrotta, stando a quanto riportato dal “Toronto Sun”. Il protagonista della serie TV fantasy targata Netflix, Henry Cavill, si sarebbe infortunato sul set.

Nel corso dei lavori per le riprese l’attore sarebbe incappato in uno stiramento muscolare a una gamba. Il tutto dovuto a una caduta. Questa non sarebbe avvenuta durante le riprese, bensì durante un allenamento per riuscire a superare al meglio un percorso a ostacoli. Il tutto sul set degli Arborfield Studios, a Berks. Stando alla fonte, non vi sarebbe stato bisogno dell’intervento di un’ambulanza. L’attore non è però in grado di portare a casa nuove scene, considerando il dolore e l’ovvia limitazione alla sua mobilità.