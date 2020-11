The Witcher 2, un video anticipa due nuovi mostri

Spazio dunque a un gruppo di scheletri, così come a un mucchio di visceri con un occhio. Per apprezzarli occorre mettere in pausa il video al 15esimo e 30esimo secondo.

I fan di “ The Witcher ” attendono con ansia la seconda stagione della serie TV con protagonista Henry Cavill . La produzione ha già diffuso svariate fotografie dal set, mostrando l’aspetto di diversi personaggi, così come il cambiamento di alcuni costumi, dalle armature dell’esercito a quella indossata da Geralt di Rivia .

The Witcher 2, cosa sappiamo

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a novembre

Le riprese della seconda stagione di “The Witcher” hanno avuto inizio lo scorso febbraio, per poi essere interrotte dopo un solo mese a causa dell’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Una sosta di cinque mesi, per poi fare ritorno sul set ad agosto.

La produzione ha lavorato senza sosta, adottando tutti i criteri di sicurezza del caso, nel tentativo di concludere le riprese tra gennaio e febbraio 2021. Ciò vuol dire che i fan possono aspettarsi i nuovi otto episodi per la seconda metà del prossimo anno. Nessuna data ufficiale è stata però rilasciata, anche se voci di corridoio indicano come il lancio possa avvenire per giugno 2021.

Stando alla trama, ecco quanto indicato dalla sinossi ufficiale di Netflix. Geralt è convinto che Yennefer abbia perso la vita nel corso della Battaglia di Sodden. Porta con sé la principessa Cirilla a Kaer Morhen, la casa dove ha trascorso l’infanzia, ovvero il luogo più sicuro che conosce.

All’esterno delle mura è in atto una guerra per ottenere la supremazia del Continente, con re, elfi e demoni in lotta costante. Geralt si tiene però ben distante da tutto ciò e decide di addestrare la giovane, così da tramutarla in un potente Witcher. Deve però, al tempo stesso, riuscire a proteggerla da qualcosa di misterioso, ovvero il grande potere che si cela dentro di lei.

Tutto ciò non fa che confermare il fatto che la seconda stagione sarà ispirata dal primo e secondo romanzo della saga letteraria di Andrzej Sapkowski, rispettivamente “Il sangue degli elfi” e “Il tempo della guerra”. La prima stagione si era invece basata su alcuni racconti prequel della storia principale.