The Witcher 2, nuove foto di Yennefer e Ciri

Scatti dal set di “The Witcher 2 “, dalla nuova armatura di Geralt alle armi di Ciri, fino a una Yennefer in catene

L’avvio delle riprese di “The Witcher 2” ha portato alla diffusione di alcuni intriganti scatti provenienti dal set, che non fanno che aumentare l’hype dei fan dello show Netflix. La showrunner Lauren S. Hissrich ha condiviso degli scatti di Yennefer, affiancati dal seguente post: “È concentrata sul potere, ma così chiunque altro. Yennefer di Vengerberg in ‘The Witcher 2’”.

Nelle foto diffuse da Henry Cavill si vede un Geralt con indosso una nuova armatura nera. Questa conferisce un aspetto molto più oscuro e potente al personaggio. Ecco il post del protagonista, che ha citato un passaggio del romanzo di Andrzej Sapkowski: "Potrebbe accadere – disse l'uomo con i capelli bianchi – che i loro compagni e amici chiedano cosa sia accaduto a quegli uomini crudeli. Dite loro che il lupo li ha morsi. Il lupo bianco. Ditegli inoltre che continuino a guardarsi le spalle, perché un giorno potrebbero guardare e vedere il lupo dietro di loro". Spazio anche per Ciri, mostratasi in una nuova foto dal set. La principessa, interpretata da Freya Allan, dovrà fronteggiare l'addestramento di Geralt. L'account ufficiale di Netflix ha diffuso lo scatto aggiungendo il seguente post: "Sembra che qualcuno abbia trascorso un po' di tempo in compagnia di un Witcher. Cosa porterà il destino domani?".

Le foto mostrano una Ciri più matura e risoluta. È stata inoltre pubblicata una foto di una spada, che indica forse la nuova vocazione della principessa, pronta alla battaglia. Le riprese della seconda stagione sono ripartite ad agosto, dopo la lunga interruzione dovuta all'emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). I lavori proseguiranno fino al termine del 2020 nel Regno Unito, in attesa del rilascio su Netflix nel corso del 2021.