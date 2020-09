The Witcher 2, un attore del cast dice addio alla serie tv Netflix

I fan di “The Witcher” attendono con ansia la seconda stagione della serie fantasy prodotta da Netflix, che vanta come protagonista Henry Cavill. I primi episodi caricati sulla piattaforma digitale hanno ottenuto un grande successo ma, a causa dell’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), si è registrato un grande ritardo nei lavori sul set per la nuova stagione.

Dal lockdown al cambio dei calendari, fino ai lavori sul set da svolgere in ottemperanza delle nuove misure di sicurezza, che potrebbero costringere la produzione a interrompere il tutto da un momento all’altro. Basti pensare a “The Batman” con Robert Pattinson.

Problematiche che hanno spinto uno degli attori entrati a far parte del cast ad abbandonare “The Witcher 2”. Si tratta di Thue Rasmussen, scelto per interpretare Eskel nei nuovi episodi della serie. Attraverso il proprio profilo Instagram l’attore ha spiegato le sue ragioni: “Purtroppo, a causa del cambio date dovuto al Covid-19, non potrò interpretare Eskel in ‘The Witcher’. Questa cosa mi distrugge ma sono anche grato dei giorni trascorsi sul set a inizio anno. Tutti erano molto coinvolti nel progetto ed è stata un’esperienza davvero stimolante. Un grazie di cuore a tutti i fan che mi hanno scritto messaggi di incoraggiamento. Auguro buona fortuna a tutti i membri dello show, così come alla produzione. Sono certo che la seconda stagione sarà fantastica e potrò guardarla come un fan”.