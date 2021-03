The Witcher 2, nuovi personaggi in arrivo: ecco chi sono

Nel corso della prima stagione il Regno di Nilfgaard è stato presentato come villain molto rilevante, dopo l’invasione del Regno di Cintra. Nel corso della seconda stagione avrà però maggior spazio e rilevanza, come confermato dalla showrunner Lauren Hissrich: “Nella prima stagione dovevamo creare un cattivo, ma speriamo che Cahir e Fringilla siano abbastanza stratificati, ormai, da consentire agli spettatori di chiedersi: ‘forse in Nilfgaard c’è più di quanto sembri’?”.

Uno dei luoghi cardine sarà Kaer Morhen, centro d’addestramento dei witcher, dove Geralt decide di nascondere la giovane, così da prepararla alle future guerre e proteggerla dal mondo esterno. In qualche modo diventa una sorta di figura paterna per lei. Hissrich ha spiegato come la seconda stagione presenterà nuovi mostri e che, col passare degli episodi, nasceranno relazioni inaspettate. Non è da escludere che, sotto alcuni aspetti, lo show si prepari a prendere strade diverse dalla saga letteraria. Novità in arrivo anche per Fringilla, stando alle parole della showrunner: “Scoprirete molto più su di lei. Stiamo scavando a fondo nel suo passato per scoprire com’è arrivata a Nilfgaard, chi è realmente e com’è possibile che lei e Yennefer abbiano preso strade tanto diverse”.