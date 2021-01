The Witcher, Jodie Turner-Smith protagonista dello spin off

Una storia ambientata 1200 anni prima dell'arrivo di Geralt di Rivia. Si narra della congiunzione delle sfere Condividi:

Il grande successo della prima stagione di “The Witcher” su Netflix ha spinto la piattaforma di streaming a produrre anche uno show prequel, dal titolo “The Witcher: Blood Origin”. Il progetto prende forma ed è stata finalmente individuata la protagonista. Si tratta di Jodie Turner-Smith, che vivrà nello stesso mondo di Geralt di Rivia, ma 1200 anni prima degli eventi narrati nella saga principale dei romanzi e nel celebre videogioco e nello show con Henry Cavill.

Interpreterà Éile, una guerriera che dice addio alla propria vita, fatta di continue battaglie. E' una guardiana della regina, ma a un certo punto decide di seguire la propria passione. Si tramuta dunque in una musicista nomade. Non vorrebbe più togliere la vita a nessuno ma un regolamento di conti la costringe a impugnare nuovamente la propria spada. Si ritroverà così a seguire la via della vendetta, su un percorso insanguinato. Si racconteranno le origini del primo witcher e gli eventi che portarono alla congiunzione delle sfere, ovvero all'unione dei mondi di mostri, uomini ed elfi.

Chi è Jodie Turner-Smith Classe 1986, Jodie Turner-Smith è una modella e attrice britannica. Nata nel Regno Unito, si è trasferita negli Stati Uniti dopo la separazione dei propri genitori. Il suo percorso lavorativo non l'ha vista esordire fin da subito in passerella. Ha infatti lavorato in banca a Pittsburgh fino a quanto un amico l'ha presentata a Pharrell Williams, dopo un concerto dei N.E.R.D., che l'ha convinta a provare la scalata nel mondo della moda.