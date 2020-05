Joshua Jackson e la sua Jodie Turner-Smith hanno festeggiato l’arrivo della loro prima figlia lo scorso aprile. L’ex Pacey di “Dawson’s Creek” e la neo mamma hanno deciso di tenere top secret il nome della piccola.

I due hanno avuto modo di festeggiare per la prima volta la festa della mamma, con l’attore che ha pubblicato una fotografia della modella e attrice, che tiene stretta la sua bimba al petto. Lo scatto non mostra il viso della neonata, volendo preservare la loro privacy. Jackson ha però accompagnato la foto con un post che ha commosso il web, spopolando tra i suoi fan e non solo.

Joshua Jackson, il post per la festa della mamma

Joshua Jackson ha dedicato delle splendide parole alla sua Jodie Turner-Smith nel giorno della festa della mamma: “Cara Jodie, in questa speciale festa della mamma voglio ringraziarti per essere la luce che sei. Per la passione con la quale ti sei gettata nel crescere e nutrire la nostra bambina quando era nel tuo ventre. Per la dedizione e la volontà mostrati nel portarla al mondo. Non ho mai visto un essere umano più forte di te come in quei momenti. Grazie per la profondità della grazia che hai trovato fin dall’arrivo di nostra figlia. Gli sforzi che fai sembrano così semplici ma so che non è così. Grazie per avermi reso un padre. Per esserti fidata di me abbastanza da intraprendere insieme questo viaggio. Questo mi rende sempre più umile, giorno dopo giorno. Ti amo. Amo vederti entrare nel pantheon delle madri. E non vedo l’ora di iniziare questo percorso al tuo fianco, mentre nutriamo questo piccolo motore di gioia con cui hai benedetto il nostro mondo”.