Karate Kid: Legends, il nuovo trailer e la data di uscita del film

L'attesa è alle stelle, ma finalmente da adesso c'è una data per cui può partire il conto alla rovescia: Karate Kid: Legends arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 5 giugno 2025.

Ritorna così la mitica saga con un nuovo capitolo che si preannuncia epico. Sony Pictures ha svelato il nuovo trailer del film diretto da Jonathan Entwistle, già noto per la serie The End of the F**ing World*. La sceneggiatura porta la firma di Rob Lieber, autore di Peter Rabbit, e riunisce un cast di grande rilievo. Oltre ai leggendari Jackie Chan e Ralph Macchio, protagonisti rispettivamente di due epoche differenti del franchise, nel film recitano anche Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley e Ming-Na Wen. L’uscita nelle sale è prevista per il 5 giugno, con distribuzione affidata a Eagle Pictures.



Questo nuovo atto racconterà una nuova storia che fonde passato e futuro della saga. Con il nuovo film, il celebre franchise di Karate Kid torna sul grande schermo per raccontare una storia completamente inedita, capace di fondere azione, emozioni e il fascino intramontabile delle arti marziali. La pellicola introduce un nuovo protagonista, Li Fong, interpretato da Ben Wang, un giovane talento del kung fu che, insieme alla madre, si trasferisce a New York per iniziare una nuova vita e frequentare una prestigiosa scuola. Qui, trova conforto nell'amicizia di una sua compagna di classe e di suo padre, ma la tranquillità è destinata a durare poco. L'abilità di Li Fong nelle arti marziali non passa inosservata e attira su di sé l’attenzione di un temibile campione di karate locale, dando inizio a una serie di scontri che lo porteranno a dover dimostrare il suo valore sul tatami.



Potete guardare il nuovo trailer ufficiale del film Karate Kid: Legends nel video che trovate in alto, nella clip in testa a questo articolo.