Karate Kid, Joshua Jackson nel film con Jackie Chan e Ralph Macchio

Cobra Kai, il cast della serie TV tratta da Karate Kid

“Cobra Kai” è una serie TV creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald per YouTube Red. Due stagioni sono andate in onda sulla piattaforma, a partire dal 2018. Lo show è ancora in produzione, ma da agosto 2020 le prime due stagioni troveranno spazio su Netflix. Un passaggio che ha portato i fan a sperare in una terza stagione prodotta dal colosso mediatico

Come il titolo suggerisce, “Cobra Kai” è una serie TV tratta dalla saga cinematografica “Karate Kid”. Il protagonista dei film era Ralph Macchio, ovvero Daniel LaRusso. Negli anni però si è sviluppata una fanbase relativa a William Zabka, che ha interpretato Johnny Lawrence. Immagine tratta dal profilo Instagram @cobrakaiseries

Tutto ha avuto inizio con la serie “How I Met Your Mother”. Il personaggio di Barney Stinson, interpretato da Neil Patrick Harris, ha sottolineato un aspetto fondamentale della trama del primo film. Il vero karate kid era proprio Lawrence. Nello show si evidenzia come questi fosse frustrato perché la sua fidanzata gli aveva preferito Daniel. Si aggiunge poi il fatto d’aver perso il torneo a causa di un “calcio illegale”, sottolinea Barney. In molti hanno dunque iniziato a parlare di Zabka sul web, tanto che l’attore ha trovato spazio in alcuni episodi della serie.