Cobra Kai rinnovata per la stagione 6, sarà l'ultima

L’annuncio di Netflix

Per lanciare la sesta stagione di Cobra Kai, Netflix ha pubblicato il trailer della serie e non lascia spazio ai dubbi su quello che sarà il suo destino. Infatti, la descrizione del video non utilizza mezzi termini nel definire l’ultima stagione come “scontro finale” dove ci sarà una “conclusione epica di una saga lunga decadi”. Restano pochi dubbi, anzi nessuno, sulla sua definitiva chiusura. Ovviamente, Netflix ha voluto fare le cose in grande per il gran finale,con una stagione definita come la “più grande e più tosta” di tutte. Nel trailer sono state inserite alcune scene riepilogative delle stagioni precedenti, unite alle scene nuove sulle battaglie dei protagonisti, pronti a confrontarsi nel duello finale per la resa dei conti. Benché il trailer non dia una data effettiva per la sua uscita, indiscrezioni provenienti dal set riferiscono che la produzione è ormai conclusa, quindi non mancheranno che una manciata di mesi alla sua uscita. La quinta stagione è stata distribuita alla fine della scorsa estate.