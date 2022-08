Cobra Kai 5, pubblicate le prime immagini della nuova stagione

Esiste effettivamente la possibilità che anche uno storico antagonista come Mike Barnes scelga alla fine di collaborare col vecchio rivale Daniel LaRusso . Non sarebbe una novità assoluta nell'universo di Cobra Kai, che già ha visto alla fine della quarta stagione un vecchio nemico come Chozen Toguchi schierarsi dalla parte del bene, diventando istruttore di Miyagi-Do. Non sorprendetevi quindi se colui che voleva "cavare gli occhi" al protagonista finisse per dargli una mano. Ciò che è invece certo è che la new-entry del cast Alicia Hannah-Kim interpreterà un cattivo senza possibilità di redenzione: sarà infatti Kim Da-Eun, una formidabile sensei alleata del terribile Terry Silver.

Cobra Kai, la grande sfida di Daniel e Johnny

leggi anche

I creatori di Cobra Kai sulla quinta stagione e le successive

Se Cobra Kai torna così presto con dei nuovi episodi è anche perché i fan non vedevano l'ora di scoprire gli sviluppi della storia, dopo l'inaspettato finale della quarta stagione del serial (nato originariamente su Youtube Red). Abbiamo lasciato infatti i due protagonisti principali, Daniel e Johnny, alle prese con un Terry Silver sempre più in grado di rappresentare l'archetipo del super villain. Riusciranno i nostri eroi a collaborare di nuovo per sconfiggerlo? Che ne sarà del dojo Cobra Kai, finito nelle mani di Silver dopo che quest'ultimo era riuscito ad incastrare il sensei John Kreese? Presto avremo la risposta a tutte queste domande. Nel frattempo possiamo fare affidamento solo sulle parole dei produttori esecutivi Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, i quali si sono limitati ad anticiparci che: “Mentre Terry Silver invita alcuni vecchi amici per stringere la Valle in una stretta mortale, Daniel e Johnny avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile per fermare il Cobra Kai” . Non resta che augurare buona fortuna ai nostri eroi sperando che, grazie a loro, il terribile stile di karate "nessuna pietà" di Silver non venga imposto a tutta la città.