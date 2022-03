I creatori di Cobra Kai sulla quinta stagione e le successive

Con le riprese concluse lo scorso dicembre, si avvicina sempre più il debutto per la quinta stagione di Cobra Kai. Regista e co-creatori hanno rivelato ad una nota piattaforma di intrattenimento statunitense, alcune news circa la trama dei nuovi episodi che sarà davvero “folle” e ricca di azione Condividi

Dopo la quarta stagione arrivata su Netflix lo scorso dicembre (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), i creatori di Cobra Kai hanno rivelato alla piattaforma di intrattenimento hollywoodiana Deadline, importantissime news circa la quinta stagione in arrivo, che è stata giudicata come davvero folle e ricca di colpi di scena, capaci di tenere incollati i telespettatori allo schermo. Ecco cosa sappiamo sulla celebre serie tv già rinnovata per una quinta stagione che arriverà con ogni probabilità negli ultimi mesi del 2022, viste le riprese già concluse sul finire della scorsa annata.

I creatori di Cobra Kai rivelano news sulla 5 stagione in arrivo approfondimento Cobra Kai 4, il trailer ufficiale È in occasione della serata dei PGA Awards dello scorso sabato 19 marzo che i creatori di Cobra Kai, la rinomata serie Netflix incentrata sulle vicende di The Karate Kid, hanno rivelato a Deadline alcune interessanti anticipazioni sulla nuova stagione in arrivo con ogni probabilità nel 2022, vista la sua attuale fase di post-produzione. In particolare, il regista John Hurwitz avrebbe rivelato non solo alcuni spunti sul prosiego della trama, ma anche il fatto che quello che vedremo sullo schermo a breve avrà a che fare con qualcosa di molto simile alla follia. Ecco le sue parole: “Tutti sapevano che la quarta stagione sarebbe stata incentrata su un torneo. Sulla quinta stagione, nessuno sa niente. Ovviamente, noi lo sappiamo perché la serie è già stata fatta. La follia andrà ogni oltre limite!”. Ma ad incuriosire i fan sono è il fatto di poter tornare a vedere altri volti noti della saga e sicuramente ancora più azione, visto che Hurwitz ha ammesso: “Se siete fan del franchise, avrete l'occasione di incontrare tanti volti noti... O, magari, no! Ciò che è certo è che ci sarà un sacco di karate!”.

Cobra Kai 5 proseguirà dal finale della quarta stagione approfondimento Cobra Kai 4, il video riassunto della terza stagione Quel che è certo è che Cobra Kai 5, con William Zabka nei panni di Johnny Lawrence e Ralph Macchio in quelli di Daniel LaRusso, proseguirà con le vicende della quarta stagione arrivata lo scorso dicembre su Netflix con Hawk (Jacob Bertrand) e Tory (Peyton List) entrambi vincitori di un duello, salvo poi il secondo scoprire di aver vinto solo perché Terry Silver (Thomas Ian Griffith) ha barato per lui. "I cattivi hanno vinto nella stagione 4, quindi qualcuno dovrà pagare", ha raccontato a proposito il co-creatore della serie televisiva spin-off dei film The Karate Kid, Josh Heald, che ha poi aggiunto “Nella prossima stagione c'è un sacco di gente che si prende a pugni, a calci, ma la storia sta andando verso nuovi lidi. Nessuno può prevedere quali siano". D’altro canto, simile è la risposta del collega e co-creatore Hayden Schlossberg che ha dichiarato, sempre nell’intervista di Deadline, "Abbiamo un finale in mente. Quante stagioni serviranno per arrivarci, non lo sappiamo. Ci stiamo divertendo così tanto a realizzare questo show! Se diventa stancante ci fermeremo prima, ma abbiamo già in programma qualche altra stagione". Nonostante non si sappia nulla di più circa quello a cui assisteremo sullo schermo nella quinta stagione di Cobra Kai, molte sono le indiscrezioni che vogliono la serie concentrarsi anche sulle storie e la crescita dei protagonisti più giovani, come Miguel (Xolo Maridueña) cui spetta un ruolo sempre più centrale.