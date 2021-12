Cobra Kai 4, il video riassunto della terza stagione

Il 31 dicembre 2021 farà il proprio esordio Cobra Kai 4. I nuovi episodi ci mostreranno finalmente il torneo All Valley. Ecco però un riassunto della terza stagione per potersi preparare al meglio

Il 31 dicembre 2021 arriverà su Netflix Cobra Kai 4. La quarta stagione della serie, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, promette un vero e proprio spettacolo. Dopo i traumi della terza stagione è tempo di fare squadra e combattere. Da una parte Johnny Lawrence e Daniel LaRusso decidono di unire le forze per poter sconfiggere il Cobra Kai una volta per tutte. Stili di combattimento e di vita differenti, che dovranno essere smussati per allenare i loro ragazzi. Dall’altra parte, invece, John Kreese sarà al fianco di Terry Silver . Divieto assoluto di scontrarsi prima del grande torneo, che deciderà quale scuola di karate dovrà chiudere per sempre.

Sul profilo ufficiale Twitter di Cobra Kai è stato pubblicato un video riassuntivo della terza stagione. Un modo utile e divertente per prepararsi ai nuovi episodi in arrivo a fine anno. Ecco, dunque, cos’è accaduto in precedenza, che ha poi condotto alla situazione attuale, in cui tutti attendono con ansia l’arrivo del torneo.

Uno dei personaggi più importanti di Cobra Kai 3 è stata di certo Al Mills . La sua apparizione è stata breve ma è stata in grado di mitigare la rivalità tra Johnny e Daniel. Alla fine i due hanno deciso di unire l’Eagle Fang e il Miyagi-Do , così da poter sconfiggere John Kreese. La tensione è alle stelle e durante una festa di Natale avviene un’invasione in casa LaRusso. I responsabili sono Tory Nichols e Falco. Quest’ultimo però si rende conto di ciò che sta facendo e torna sui suoi passi. Fianco a fianco con i suoi amici, lotterà contro il Cobra Kai.

approfondimento

Cobra Kai, spunta l'ipotesi di un potenziale spin-off

Daniel e Johnny sono stanchi di tutto questo e decidono di fronteggiare Kreese. Una volta lì, però, si rendono conto che Robby si è unito alla sua scuola. Dopo un duro scontro, Miguel e Samantha pongono fine a tutto. È in questo momento che John lancia la propria sfida. Tutto si risolverà nel torneo di karate under 18 All Valley. Il perdente dovrà chiudere la propria scuola.

Kreese ha però un asso nella manica da giocarsi. Telefona al suo vecchio amico Terry Silver, conosciuto in Vietnam. È un personaggio già visto nella saga di Karate Kid. L’ex soldato non può tirarsi indietro. Kreese gli ha salvato la vita durante la guerra. Sarà dura per Daniel fronteggiarlo nuovamente, considerando come sia riuscito in passato a tirare fuori il peggio in lui.

Tutto ciò è arricchito da un bel po’ di drama. Samantha deve superare la paura provata durante lo scontro con Tory. Miguel ha lavorato duramente per riprendersi dall’infortunio che lo ha quasi paralizzato. Lui e Sam si sono riuniti. Robby è invece rimasto solo e infine finito in riformatorio. È qui che Kreese ha visto la propria chance per avvicinarlo a sé. La rabbia domina in questa stagione, che si conclude però con un barlume di lucidità. I giovani fermano la vecchia generazione, spingendola a ragionare. Tutto sarà risolto in maniera legittima sul tatami.