Cobra Kai, spunta l'ipotesi di un potenziale spin-off

Il successo di “Cobra Kai” è innegabile e globale. La terza stagione, la prima proposta da Netflix, ha dato una netta svolta, incuriosendo i fan in merito al possibile futuro dello show. Esistono svariati progetti in essere in merito, come sottolinea lo showrunner Hayden Schlossberg a “TVLine”. Non si esclude, ad esempio, la possibilità di proporre al pubblico degli spin-off che vadano ad ampliare l’universo narrativo di “Cobra Kai” e, più in generale, del franchise di “Karate Kid”.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a gennaio Ecco quanto dichiarato da Schlossberg: “La speranza è quella di riuscire a espandere l’universo narrativo di ‘Karate Kid’. Vogliamo dare più forza alla fanbase, proseguendo nel racconto delle storie legate a questi personaggi. Abbiamo un finale in mente per ‘Cobra Kai’. Lo consideriamo però un po’ come ‘Breaking Bad’, che è tra i nostri show preferiti. Questo ha successivamente portato a “Better Call Saul” ed “El Camino”.