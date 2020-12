Karate Kid e Cobra Kai, la reunion tra film e serie TV. VIDEO

Cobra Kai 3, cosa sappiamo

Intervistato da “Entertainment Weekly”, Ralph Macchio ha parlato della terza stagione di “Cobra Kai”, concentrandosi sulla nuova dinamica che andrà a svilupparsi tra Johnny e Daniel. Gli eterni rivali si ritroveranno l’uno di fianco all’altro dopo quanto accaduto nel precedente finale di stagione, con i giovani studenti scagliatisi gli uni contro gli altri.

Ecco le parole dell’interprete di Daniel LaRusso: “Adoriamo vedere Johnny e Daniel insieme. Prendono una birra e scherzano. Ci piace però anche vederli l’uno contro l’altro”. L’attore ha paragonato la loro dinamica a quella di Rachel e Ross in “Friends”.

Macchio ha poi proseguito: “Altra cosa che funziona bene dello show è il fatto che il pubblico può vedere sia le differenze che le similitudini di questi due personaggi. A volte è frustrante. Vorresti solo chiuderli in una stanza, versare loro da bere e dirgli di farla finita. Riconciliazione? La voce dei fan è stata chiara. Lo show è stato progettato per arrivare a questo punto”.

Cobra Kai, dov’eravamo rimasti

Il finale della seconda stagione di “Cobra Kai” ha mostrato uno scontro gigantesco nel liceo locale, con tutti i giovani protagonisti gli uni contro gli altri. Il dojo di Johnny e quello di Daniel hanno visto crescere nel tempo le tensioni, fino allo scontro tra Miguel e Robby, che ha dato il via a tutto.

Il figlio di Johnny è responsabile della drammatica caduta di Miguel, ricoverato d’urgenza in ospedale col rischio di non poter più camminare. Il giovane si è dato alla fuga ma nel trailer lo si vede arrestato e spedito in riformatorio. Sarà proprio qui che diventerà preda facile per Kreese, che intanto ha ripreso il Cobra Kai.

Daniel offre una mano all’ex rivale, proponendogli di collaborare per il bene dei giovani che hanno sofferto della loro rivalità. Lawrence è inoltre pronto a seguire Miguel nel difficile percorso di riabilitazione.